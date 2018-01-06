Российский биатлон назвали позором и унынием

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился мнением о ситуации в российском биатлоне после трех этапов Кубка мира. Об этом он написал в блоге.

«Это уже четвертый этап, а у нас только один подиум у Шипулина, но и Шипулин не показывает того, на что способен. Ребята могут выступать лучше», — заявил Тихонов.

Материалы по теме Застрелиться Что делать российским биатлонистам, которые не умеют бегать

По мнению олимпийского чемпиона, отечественные биатлонисты не набирают форму через соревнования. «Мы тоже готовились к чемпионатам мира и Олимпийским играм, но не пропускали и старты по ходу сезона и достойно на них выглядели. А такой биатлон кроме позора и уныния ничего не вызывает», — отметил он.

30 декабря Тихонов заявил, что ему надоело слушать российских патриотов. Биатлонист посчитал нелепыми рассуждения об отсутствии российского флага в немецком Гельзенкирхене на Рождественской гонке.

16 декабря россиянин Антон Шипулин занял третье место в гонке преследования на третьем этапе Кубка мира по биатлону во французском Анси. Больше российские спортсмены не завоевали медалей на турнире.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!