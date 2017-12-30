Четырехкратному олимпийскому чемпиону надоело слушать российских патриотов

Советский биатлонист, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов поделился мнением насчет Рождественской гонки, в которой россияне Екатерина Юрлова и Алексей Волков заняли первое место. Об этом спортсмен написал в блоге.

Биатлонист посчитал нелепыми рассуждения об отсутствии российского флага в немецком Гельзенкирхене. «На стадионе не было никаких флагов. Поэтому не надо на всех каналах вещать всякую ерунду и позориться на весь мир. Как будто ни у кого флага нет, а только у нас патриоты», — заявил спортсмен.

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По его мнению, болельщики и без флага знали, что на первой ступени пьедестала стояла русская пара. «О патриотизме я вас попрошу не рассуждать и забыть это слово. Здорово, что мы победили, а то, что мы русские, нам не надо объяснять», — отметил Тихонов.

28 декабря олимпийский чемпион предрек катастрофу российского спорта. Он посчитал, что необходимо сделать выводы из происходящего в последние годы.

В этот же день российские биатлонисты Екатерина Юрлова-Перхт и Алексей Волков выиграли традиционную Рождественскую гонку преследования, прошедшую в Гельзенкирхене. Спортсмены одержали победу в гонке преследования, преодолев дистанцию за 33 минуты 21,4 секунды.

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