Российский вице-чемпион Европы по стрельбе попал в реанимацию с пулевым ранением

Серебряного призера юниорского чемпионата Европы 2017 года по пулевой стрельбе Валерия Давыдова госпитализировали с пулевым ранением в висок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Его доставили в больницу с пулевым ранением, он находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации», — отметил собеседник агентства, не уточнив обстоятельств происшествия.

Как заявила пресс-атташе Стрелкового союза Елена Новикова, спортсмен был ранен вне спортивного объекта. «Инцидент не имеет никакого отношения к тренировочному процессу и соревнованиям. По имеющейся на данный момент информации, выстрел был сделан из травматического оружия. Безусловно, это является человеческой трагедией, которая требует деликатного разбирательства», — пояснила она.

Давыдов — серебряный призер юниорских соревнований по стрельбе с 50 метров по движущейся мишени на чемпионате Европы по пулевой стрельбе. Соревнования проходили в 2017 году в Баку.

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