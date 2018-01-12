Борющиеся за Неймара клубы подняли предложение до полумиллиарда евро

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за приобретение бразильского нападающего ПСЖ Неймара. Об этом сообщает Le 10 Sport.

По информации издания, команда готова заплатить за 25-летнего форварда 500 миллионов евро. Увеличить цену согласился и мадридский «Реал».

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Ранее в январе в испанской газете Marca появилась информация о том, что «Реал» намерен приобрести у французского ПСЖ бразильского нападающего. Общие затраты на покупку футболиста должны были составить 400 миллионов евро.

По данным исследовательского центра CIES Football Observator, Неймар стал самым дорогим футболистом мира. Стоимость спортсмена оценили в 213 миллионов евро.

Неймар перешел из «Барселоны» в ПСЖ летом 2017 года за рекордные 222 миллиона евро. Форвард выдвинул парижскому клубу особые условия — одноклубникам нельзя грубо играть против него на тренировках, также Неймара освободили от занятий по оборонительной тактике.

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