Неймар заставит «Реал» раскошелиться на 400 миллионов евро

Мадридский клуб «Реал» намерен приобрести у французского ПСЖ бразильского нападающего Неймара. Об этом сообщает газета Marca.

По информации издания, общие затраты на покупку Неймара составят 400 миллионов евро. В случае отказа форварда, альтернативой футболисту могут стать нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн, полузащитник «Челси» Эден Азар или форвард «Лейпцига» Тимо Вернер.

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9 января исследовательский центр CIES Football Observatory сообщил, что Неймар стал самым дорогим футболистом мира. 25-летний бразилец был оценен в 213 миллионов евро.

Летом 2017 года Неймар перешел из «Барселоны» в ПСЖ за рекордные 222 миллиона евро. Спортсмен выступает за парижский клуб на особых условиях — одноклубникам запрещено грубо играть против него на тренировках, также бразильца освободили от занятий по оборонительной тактике.

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