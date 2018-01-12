Призывников обяжут самостоятельно являться в военкомат

Заместитель главы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов внес в нижнюю палату российского парламента законопроект о новых правилах вручения повесток призывникам для вызова в военкомат.

Материалы по теме Золотой билет Откосить от армии в России все еще несложно, но есть нюанс

Согласно документу, повестку можно будет отправить по почте заказным письмом, и она будет считаться врученной, если за ее получение распишется не только сам призывник, но и любой совершеннолетний член его семьи или иной уполномоченный сделать это человек.

Если почта доставит повестку позже указанной даты явки, призывник обязан самостоятельно посетить военкомат в течение трех дней. Если же повестка придет после окончания призыва, он все равно должен будет посетить военкомат — до следующего набора новобранцев.

24 октября президент Владимир Путин заявил, что в России со временем будет полностью отменена военная служба по призыву. 29 декабря глава государства подписал закон, согласно которому можно будет призвать в армию признанных ограниченно годными к воинской службе мужчин, если после медицинского переосвидетельствования их признают годными.

Основным мотивом для «откоса» от службы в армии россияне называли дедовщину, а также угрозу гибели в горячей точке. По данным на октябрь, российская армия насчитывала чуть более миллиона военнослужащих.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!