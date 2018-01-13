Олимпийского чемпиона уволили из федерации гандбола за прогулы

Трехкратный олимпийский чемпион Андрей Лавров был уволен с поста первого вице-президента Федерации гандбола России (ФГР) за прогулы. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на генерального директора ФГР Льва Воронина.

«Не ставим ни под какое сомнение заслуги Андрея Ивановича Лаврова перед гандболом в качестве великого игрока. Но увольнение действительно произошло — за прогулы», — заявил Воронин.

55-летний Лавров побеждал на Олимпийских играх в 1988, 1992 и 2000 годах. В 2004-м он стал бронзовым призером соревнований в Афинах. Всего он принимал участие в пяти Олимпиадах. Также он два раза завоевывал золотые медали чемпионата мира.

В 2000 году Международная федерация гандбола поставила Лаврова на третье место в списке лучших игроков ХХ века. Должность первого вице-президента он занял в 2011 году.

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