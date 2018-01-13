Берлускони заподозрили в отмывании денег при продаже «Милана»

Бывшего итальянского премьер-министра Сильвио Берлускони заподозрили в отмывании денег при продаже футбольного клуба «Милан», которым он владел в течение 31 года. Об этом со ссылкой на источники пишет La Stampa.

Прокуратура начала расследование законности сделки с китайским консорциумом. Власти интересуются, правомерным ли путем деньги за клуб попали в Италию.

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Как отмечает газета, сумма в 740 миллионов евро, за которую Берлускони продал команду, вызывает сомнения. «К моменту продажи "Милан" в течение нескольких сезонов показывал разочаровывающие результаты, проводил трансферы ниже своего уровня и постоянно менял тренеров», — поясняет La Stampa.

В то же время в прокуратуре отрицают, что начали расследование сделки, пишет издание Sport.it. Как сказали в ведомстве, никаких расследований о продаже «Милана» не ведется.

Берлускони продал команду в апреле 2017 года китайско-американскому консорциуму, предварительный контракт подписали в августе 2016-го. После этого Bloomberg писало, что один из участников консорциума, Sino-Europe Sports, предоставил владельцу «Милана» поддельные документы о платежеспособности.

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