Россиянка стала чемпионкой Европы по шорт-треку

Россиянка Софья Просвирнова завоевала золотую медаль на дистанции 3000 метров на чемпионате Европы по шорт-треку. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Она преодолела дистанцию за 5 минут 47,610 секунды. Второе место заняла итальянка Арианна Фонтана (5.47,690). Третьей стала голландка Сюзанне Схюлтинг (5.47,758).

Женская сборная России также завоевала золотую медаль в эстафете на ЧЕ.

Для сборной России эти победы стали первой и второй на чемпионате Европы-2018. Всего россияне выиграли шесть медалей. Семен Елистратов завоевал серебро на дистанциях 1000 метров и 1500 метров, Виктор Ан стал вторым на 500 метров. Просвирнова также заняла второе место на дистанции 500 метров.

Чемпионат Европы проходит в Дрездене и завершится в воскресенье.

6 декабря шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан, имеющий российское гражданство, заявил о намерении принять участие в Олимпийских играх 2018 года под нейтральным флагом.

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