Призера ОИ в Сочи по шорт-треку дисквалифицировали на четыре года

Американское антидопинговое агентство (USADA) объявило о дисквалификации шорт-трекиста Кристофера Кревелинга на четыре года за применение запрещенного препарата. Об этом сообщается на сайте организации.

Допинг-проба спортсмена, взятая во внесоревновательный период 18 октября 2016 года, дала положительный результат на кломифен. Препарат как правило применяется спортсменами в сочетании с анаболическими стероидами, уменьшая их побочный эффект.

Дисквалификация 30-летнего спортсмена будет отсчитываться с 18 ноября 2016 года, а все результаты Кревелинга с 18 октября будут аннулированы.

На зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи Кревелинг в составе сборной США стал серебряным призером в эстафете на 5000 метров.