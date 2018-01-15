Россияне засудят Apple за тайное замедление iPhone

Российские пользователи планируют подать иск к Apple из-за снижения скорости работы устаревших iPhone. Общая сумма требований составляет «несколько десятков миллионов рублей», пишет «Коммерсантъ».

Иски были поданы в Тверской районный суд Москвы и другие суды компаниями NLF Group и Lex Borealis, представляющими интересы «около десяти» истцов. Юристы полагают, что количество истцов увеличится до нескольких сотен после того, как они выиграют дело.

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Отмечается, что замедление работы iPhone согласно закону «О защите прав потребителей» должно быть истолковано как «очевидный недостаток товара». Потребитель вправе требовать замены товара, если эти недостатки не были оговорены продавцом. Юристы подчеркнули, что главная задача разбирательств — признание незаконной практики последующего ухудшения потребительских свойств товара.

В конце декабря Apple призналась в снижении производительности iPhone со старыми аккумуляторами. В компании отмечают, что делали это исключительно для предотвращения самопроизвольного выключения аппарата при высокой нагрузке. Разработчики будут и дальше внедрять эту функцию, с выходом с iOS 11.2 она появилась на iPhone 7. Спустя неделю жительница штата Калифорния Виолетта Майлян (Violetta Mailyan) подала иск против компании Apple в размере 999 999 999 000 долларов.

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