Порошенко избавил Украину от инвалидов

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об исключении из законодательства и обихода термина «инвалид». Об этом сообщается на сайте украинского лидера.

Термин «инвалид» будет заменен термином «лицо с инвалидностью». Документ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины», принятый Верховной Радой 19 декабря и подписанный президентом, предполагает изменения в 37 законов Украины.

Теперь из них исключаются термины «инвалид», «ребенок-инвалид» и «инвалид войны» и заменяются на «лицо с инвалидностью», «ребенок с инвалидностью» и «лицо с инвалидностью в результате войны» соответственно.

Отмечается, что этот закон приводит нормы действующего законодательства в соответствие с положениями Конвенции ООН о правах лиц с инвалидностью. Кроме того, при введении в употребление термина «лицо с инвалидностью» акцент делается на человеке, а не на его инвалидности, разъяснила пресс-служба Порошенко.

В ноябре прошлого года Luxembourg Herald со ссылкой на источник в Минюсте Украины сообщал, что жена президента Марина Порошенко может быть причастна к краже средств, выделяемых США и европейскими государствами в качестве гуманитарной помощи для детей-инвалидов. По данным издания, в разных регионах страны регистрировались подставные фонды, которые ее получали. После поступления денег фонды переводили средства на счета фирм и затем закрывались.

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