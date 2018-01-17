Десятки Чуркиных увидят памятник дипломату Чуркину

Во Владимирской области установят памятник бывшему постоянному представителю России при ООН Виталию Чуркину, умершему в Нью-Йорке в прошлом году. Об этом сообщили ТАСС в администрации Киржачского района.

Монумент появится в селе Маринкино. Сам дипломат родился в Москве, но часто приезжал туда с отцом. «Об этом сохранились воспоминания жителей села, где половина людей носит фамилию Чуркиных, и в соседних деревнях живут Чуркины. Это большой род, проживающий на территории района», — отметил собеседник агентства.

Материалы по теме Маэстро дипломатии Накануне своего дня рождения скончался постпред России при ООН Виталий Чуркин

Автором мемориала выступит скульптор и экс-кандидат в президенты Сербии Драган Раденович. Участок под памятник уже выделен. Также подобран дом, в котором будет открыт небольшой музей об истории семьи Виталия Чуркина. Сам он родился в Москве. Необходимые экспонаты предоставит вдова дипломата.

Чуркин скончался 20 февраля 2017 года в день своего 65-летия. Предполагаемой причиной смерти были проблемы с сердцем. Дипломата в тяжелом состоянии доставили в одну из больниц, но врачам не удалось его спасти.

Более десяти лет Чуркин занимал должность постпреда России при ООН и в Совете безопасности. Дипломат посмертно награжден орденом Мужества и Орденом знамени Республики Сербской с серебряным венком.

В ноябре 2017 года в сербском городе Восточное Сараево был открыт первый памятник Чуркину в благодарность за блокировку проекта резолюции Совбеза с обвинением сербов в геноциде мусульман.

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