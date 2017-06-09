США передали семье Чуркина данные медэкспертизы

США передали семье результаты медэкспертизы умершего в Нью-Йорке постпреда России при ООН Виталия Чуркина. Об этом журналистам сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Была проведена медэкспертиза и ее данные были переданы его семье. Его вдова имеет весь пакет от американской стороны с заключением о причинах смерти. Имеет не российская сторона, а его семья», — уточнила Захарова.

Виталий Чуркин умер 20 февраля в Нью-Йорке, после 11 лет на посту постпреда России при ООН. По сведениям газеты The New York Post, утром того дня ему стало плохо из-за «проблем с сердцем», в тяжелом состоянии его доставили в одну из местных больниц, однако врачам не удалось спасти ему жизнь.

В офисе судмедэксперта Нью-Йорка заявили, что не станут предавать огласке причины смерти Чуркина. В российском постпредстве при всемирной организации расценили это решение как полностью соответствующее принципам неприкосновенности частной жизни и дипломатического иммунитета.

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