Саманта Пауэр написала статью о работе и дружбе с Виталием Чуркиным

Бывший официальный представитель США при ООН Саманта Пауэр написала статью, посвященную работе с российским коллегой Виталием Чуркиным, который скончался 20 февраля. Материал опубликован в газете The New York Times.

Пауэр отметила, что во время совместной работы с покойным (с 2013 года) являлась, пожалуй, самым заметным его противником. Однако при этом назвала его хорошим другом. Она подчеркнула, что россиянин стал единственным из коллег по ООН, кого она приглашала к себе в гости на День благодарения. Во время одной из последних встреч, по ее словам, она предложила Чуркину после выхода на пенсию совместно преподавать в каком-нибудь учебном заведении. «Я убита горем из-за его кончины», — заявила дипломат.

Чуркин, по словам Пауэр, был блестящим рассказчиком с невероятным чувством юмора. Их общим увлечением оказался спорт, хотя предпочтения были разными — россиянину нравились хоккей и теннис, а американка предпочитает бейсбол, и убедить коллегу, что этот вид спорта тоже интересен, ей так и не удалось.

Пауэр пишет, что ее печалит отношение к заслугам и достоинствам Чуркина, в частности, то, что все его достижения трактуются как уступки «российской агрессии».

Чуркин, работавший постпредом при ООН с 2006 года, скоропостижно скончался 20 февраля, за день до своего 65-летия. 24 февраля его похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. На его место временно назначен его первый заместитель Петр Ильичев. Он будет занимать эту должность до назначения нового представителя при всемирной организации.