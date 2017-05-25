В Госдуме одобрили кандидатуру нового постпреда России в ООН

Комитет Госдумы по международным делам поддержал кандидатуру замминистра иностранных дел России Василия Небензи на должность постоянного представителя России при ООН. Об этом в четверг, 25 мая, сообщает «Интерфакс».

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«Комитет принял положительное решение по этому кадровому вопросу», — сообщил источник агентства после обсуждения кандидатуры заместителя главы внешнеполитического ведомства.

Небензе 55 лет, он кадровый дипломат, находится на дипломатический работе с 1983 года, занимает должность замминистра иностранных дел с 2013-го.

20 февраля в Нью-Йорке в возрасте 64 лет скончался Виталий Чуркин, занимавший должность постоянного представителя России при ООН. Причиной смерти дипломата стал сердечный приступ.