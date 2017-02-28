Крымский депутат предложил учредить международную премию имени Чуркина

Депутат Симферопольского городского совета Степан Кискин (КПРФ) предложил учредить международную премию имени Виталия Чуркина, занимавшего должность постоянного представителя России при ООН. Копию открытого обращения на имя главы МИД России Сергея Лаврова и руководства Крыма он разместил на своей странице в Facebook во вторник, 28 февраля.

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В своем письме Кискин подчеркнул заслуги дипломата в борьбе «за правду о российском Крыме». «Считаю, что имя такого деятельного патриота должно быть увековечено. Предлагаю присуждать премию каждый год 20 февраля — в день памяти выдающегося российского дипломата», — говорится в тексте.

Премией депутат предлагает награждать граждан РФ и других государств, российских дипломатов, политиков и общественных деятелей за отстаивание интересов полуострова в мире. «Размер премии, источник ее финансирования, положение и медаль премии предлагаю утвердить органам республиканской и федеральной власти с привлечением широкого круга общественности», — отметил Кискин.

22 февраля в постоянном представительстве России при ООН в Нью-Йорке прошла церемония прощания с Виталием Чуркиным, который скончался 20 февраля. С прощальной речью выступили посол РФ в Вашингтоне Сергей Кисляк, заместители российского постпреда Петр Ильичев и Владимир Сафронков, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, а также постпреды США Никки Хейли, Колумбии Мария Эмма Велез и Казахстана Кайрат Умаров.

Гутерриш, в частности, отметил «непререкаемый авторитет» Чуркина в Совете Безопасности ООН и уважение, которым он пользовался среди коллег.

Чуркин занимал должность постпреда России при ООН с 2006 года.