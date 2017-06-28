Власти Республики Сербской посмертно наградили Виталия Чуркина орденом

Президент Республики Сербской, которая входит в состав Боснии и Герцеговины, Милорад Додик посмертно наградил постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина. Об этом во вторник, 27 июня, сообщает пресс-служба Додика.

Награду (Орден знамени Республики Сербской с серебряным венком) на прошедшей в Баня-Луке церемонии получил посол России в Боснии и Герцеговине Петр Иванцов. Руководство Республики Сербской отметило «труд и неоценимые заслуги российского дипломата в послевоенном развитии Республики Сербской, укреплении мира и международного сотрудничества, развитии политических и дружественных отношений между Республикой Сербской и Россией».

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Виталий Чуркин умер 20 февраля в Нью-Йорке, после 11 лет на посту постпреда РФ при ООН. По сведениям газеты The New York Post, утром того дня ему стало плохо из-за «проблем с сердцем», в тяжелом состоянии его доставили в одну из местных больниц, однако врачам не удалось спасти ему жизнь. 24 февраля дипломата похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Республика Сербская являлась одной из сторон гражданской войны на территории бывшей союзной республики Боснии и Герцеговины (1992-1995), входившей в состав Югославии. РС оставалась самопровозглашенной и непризнанной до ноября 1995 года, когда под давлением НАТО и ООН были заключены Дейтонские соглашения и создано общее, имеющее признаки как федерации, так и конфедерации, государство Босния и Герцеговина в составе двух образований — Республики Сербской и Федерации Боснии и Герцеговины.