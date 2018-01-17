Американские дипломаты в Москве пожаловались на темноту

Заместитель главы дипломатической миссии США в России Энтони Годфри пожаловался на отсутствие солнечных дней в декабре. Своим недовольством погодой в столице он поделился с радиостанцией «Говорит Москва».

«Я должен сказать, что декабрь был темноватым. Не было вообще солнца. Я читал, что всего было шесть минут солнца в декабре в прошлом году. Я нашел первое лето наше здесь очень мягким и теплым, но не таким теплым, как прием российских людей», — поведал Годфри.

О том, что солнце светило всего шесть минут за весь декабрь 2017 года, сообщал 15 января портал «Метеоновости». Отмечалось, что он также стал самым темным месяцем за всю историю погодных наблюдений. При этом, согласно данным сервиса «Яндекс.Погода», в декабре солнце в Москве выходило каждый день на полчаса. Всего в 2017-м в столице было 55 солнечных дней.

Ранее зарубежные СМИ сообщили об аномальных морозах в Якутии и показали, как в таких суровых условиях выживают местные жители. Журналисты американского издания Bored Panda пришли к выводу, что их «ежедневные жалобы на погодные условия на этом фоне выглядят довольно глупо».

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