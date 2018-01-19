Пеле дошел до истощения

Трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Пеле доставлен в больницу из-за истощения организма. Об этом сообщает Ассоциация футбольных журналистов (FWA).

19 января легендарный бразильский футболист почувствовал недомогание и потерял сознание. После госпитализации 77-летний Пеле прошел ряд тестов, которые показали, что его жизни ничто не угрожает.

За последние несколько лет Пеле несколько раз попадал в больницу из-за проблем со здоровьем. На жеребьевке чемпионата мира в Москве, состоявшейся в декабре, он находился в инвалидном кресле, так как перенес операцию на бедре.

Пеле признан лучшим футболистом XX века по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Он до сих пор остается единственным игроком, который три раза побеждал на чемпионате мира по футболу.

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