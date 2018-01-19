Полицейский подарил жене Mercedes, потерял работу и попал в СИЗО

Прокуратура Башкортостана решила конфисковать имущество сотрудника МВД после видеоролика, на котором он подарил жене Mercedes стоимостью два миллиона рублей. Об этом в пятницу, 19 января, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В отношении начальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Башкортостан Игоря Воробьева была проведена проверка. Прокуроры выяснили, что он приобрел двухэтажный жилой дом со спа-комплексом в сосновом бору в пригороде Уфы, два нежилых помещения в столице республики и два автомобиля Range Rover Evoque и Mercedes-Benz GLA 250 4 MATIC.

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«В целях уклонения от установленной законом обязанности по декларированию имущества и расходов полицейский зарегистрировал жилой дом и апартаменты на имя родственников-пенсионеров», — отмечается в сообщении прокуратуры.

При этом ежегодный доход полицейского составлял около одного миллиона рублей, а обнаруженное у него имущество оценено в 24,7 миллиона рублей, его рыночная стоимость — более 42 миллионов рублей.

«С учетом несоответствия расходов сотрудника МВД по приобретению указанного имущества прокуратура республики направила в Орджоникидзевский районный суд Уфы иск об обращении вышеуказанного имущества в доход Российской Федерации», — пояснили в надзорном ведомстве.

Воробьев в настоящее время находится в СИЗО. Он был арестован по уголовному делу о причинении телесных повреждений жителю города Стерлитамак при осуществлении должностных полномочий.

Полицейский был уволен из органов внутренних дел после того, как в ноябре 2017 года в башкирских СМИ появилось видео, где он вручает жене на Восьмое марта украшенный бантом автомобиль, а та подпрыгивает от радости.

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