Украинцы декоммунизировали австралийский телеканал

Австралийский телеканал Channel 7 по требованию украинской диаспоры отказался от рекламного ролика с серпом и молотом для кулинарного шоу «Правила моей кухни» (My Kitchen Rules). Об этом сообщает издание «Укринформ».

О решении телеканала сообщил председатель Союза украинских организаций Австралии Стефан Романов в Facebook. Отмечается, что кампанию, развернутую против Channel 7, поддержали австралийские СМИ, а зрители засыпали редакцию звонками с обвинениями.

Ролик продолжают транслировать, однако редакторы замазали советскую символику на логотипе программы.

Конфликт возник вокруг проморолика одного из выпусков шоу, в котором снялись две конкурсантки из России. Букву «К» в логотипе заменили на серп и молот. В анонсе программы девушки общались с другими участниками под аккомпанемент «Калинки» и Moskau (песня Dschinghis Khan) и пили водку.

Союз украинских организаций Австралии посчитал использование советской символики неприемлемым и унизительным и потребовал снять ролик с эфира. Члены диаспоры сравнили серп и молот со свастикой.

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