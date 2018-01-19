Чиновники запутались в попытках оправдать «заболевших» российских легкоатлетов

Спортивные функционеры дали противоречивые показания в попытках оправдать спортсменов, массово снявшихся с чемпионата Сибирского федерального округа по легкой атлетике в помещении в Иркутске. Об этом сообщают Sibnovosti.ru.

Специалист по связям с общественностью Академии летних видов спорта Красноярского края Александр Горячев заявил, что скандал раздули на пустом месте. «[Валерия] Беляева вообще не выезжала в Иркутск. Она 28-го числа получила неспортивную травму, находясь дома. Ей была выдана справка, что она травмировала ногу. Взяли надергали непонятно кого из списков. Получается четверо спортсменов. У [Натальи] Аристарховой вирус. Она ехала из Красноярска больной. Поймите, просто так никто со стартов не снимает», — сказал он.

Председатель городской федерации легкой атлетики Виктор Ситников опроверг информацию о вирусе Аристарховой. «С 3 января она находилась в Иркутске на тренировочном сборе, согласно своему индивидуальному плану подготовки к чемпионату России, который пройдет в феврале. Наталья изначально не планировала выступать на чемпионате Сибирского округа, так как является чемпионом России и членом сборной команды России» — заявил он.

17 января стало известно, что 36 российских легкоатлетов снялись с соревнований в Иркутске, узнав о приезде допинг-офицеров. В качестве причин были указаны болезни и травмы. Те, кто решил не сниматься, не финишировали. Таким образом, они избежали процедуры прохождения допинг-контроля. Всероссийская федерация легкой атлетики заявила о проведении расследования и наказании снявшихся спортсменов.

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