Тренер нашел оправдание массово «заболевшим» из-за допинг-контроля легкоатлетам

Старший тренер сборной Иркутской области по легкой атлетике Василий Шкурбицкий прокомментировал ситуацию с массовым снятием легкоатлетов с соревнований после приезда допинг-офицеров. Слова специалиста в среду, 17 января, приводит «Чемпионат.com».

«Народ это все раздул. Всего в соревнованиях было почти 600 участников — 538 заявилось, и потом еще дозаявились около 20 "личников". Для такого количества 36 неявок ничего не значит! Это обычная цифра», — заявил Шкурбицкий.

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По мнению тренера, причина внимания к этой истории в допинг-скандалах, связанных с российским спортом. «Вот если бы человек сбежал с допинг-контроля, если бы пришел, его бы взяли, а он сбежал — тогда наказывали бы тренера или спортсмена. Людям надо было раздуть, показать, что мы боремся с допингом», — добавил он.

Ранее 17 января 36 российских легкоатлетов снялись с чемпионата Сибирского федерального округа по легкой атлетике в помещении в Иркутске, узнав о приезде допинг-офицеров. В качестве причин спортсмены указали болезни и травмы. Те, кто решил не сниматься, не финишировали. Таким образом, они также не проходили допинг-контроль. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) заявила о проведении расследования и наказании снявшихся спортсменов.

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