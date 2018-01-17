Российские легкоатлеты узнали о допинг-контроле и массово снялись с соревнований

Российские спортсмены массово снялись с первенства Сибирского федерального округа по легкой атлетике в помещении, узнав про приезд допинг-офицеров из Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом в среду, 17 января, сообщает «Чемпионат.com».

Всего в числе отказавшихся стартовать оказалось 36 легкоатлетов: 11 взрослых, четыре юниора до 23 лет, 14 юниоров до 20 лет и семь девушек до 18 лет. Некоторые из тех, кто не снялся и решил стартовать, не финишировали. Таким образом, они избежали процедуры прохождения допинг-контроля.

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В ноябре 2017 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отказалось восстановить РУСАДА в правах. Российская организация не выполнила два требования: публично не признала существование государственной допинговой системы и не предоставила доступа к пробам, которые опечатаны в московской антидопинговой лаборатории.

Деятельность РУСАДА была приостановлена в ноябре 2015-го, так как Совет WADA счел, что агентство не соответствует кодексу организации. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) была уличена в массовых нарушениях и бессрочно дисквалифицирована. Из-за этого все российские легкоатлеты выступают на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

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