Россияне предложили создать Яндекс-кошелек для финансирования пропаганды США

Русскоязычный аккаунт в Twitter Госдепартамента США из-за задержки принятия американского бюджета не будет регулярно обновляться. Об этом сказано на самой странице «США по-русски».

«В связи с задержкой в принятии бюджета эта лента не будет обновляться регулярно. Пожалуйста, следите за дополнительной информацией на англоязычном аккаунте», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В комментариях к посту один из читателей предложил создать Яндекс-кошелек и скинуться понемногу на продолжение работы страницы. «А как насчет поработать бесплатно на благо Госдепартамента США?» — написал другой пользователь.

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Федеральные ведомства США прекратили работу после того, как Конгресс не смог принять бюджет на новый финансовый год. Для прохождения законопроекта требовалось набрать 60 голосов из 100 в Сенате, но демократическое меньшинство заблокировало документ. В результате он набрал только 50 голосов. Похожая ситуация сложилась в 2013 году при администрации Барака Обамы.

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