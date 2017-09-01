Конгресс США оценил «влияние» России на США в 40 миллионов долларов

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон утвердил освоение 60 из 80 миллионов долларов, которые Конгресс выделил на борьбу с пропагандой, якобы проводимой властями России и террористами. Об этом пишет Politico со ссылкой на американское внешнеполитическое ведомство.

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Сообщается, что около 20 миллионов долларов уже переведены на счета Госдепа и будут переданы в Центр глобального взаимодействия на борьбу с пропагандой террористических организаций, таких, как «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Еще порядка 40 миллионов долларов будет переведено со счетов Пентагона на борьбу со «спонсируемой государствами пропагандой».

Издание отмечает, что ранее Тиллерсон отказался тратить предложенные средства, несмотря на желание как демократов, так и республиканцев. Несмотря на то, что Конгресс одобрил выделение 60 миллионов, госсекретарь решил взять меньше, поскольку «данная сумма была утверждена после консультаций с другими ведомствами», пишет Politico.

Центр глобального взаимодействия (The Global Engagement Center) — входящее в Госдепартамент ведомство. Центр был создан весной 2016 года для борьбы с популяризацией идей терроризма, позднее его функционал был расширен для противодействия глобальной пропаганде.