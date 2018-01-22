Домрачева рассказала о решении Бьорндалена поехать на Олимпиаду

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева рассказала, что ее супруг, норвежец Уле-Эйнар Бьорндален, поедет на Олимпийские игры в Пхенчхан, чтобы ее поддержать. Слова спортсменки приводит NRK.

«Я рада, что Уле-Эйнар поедет со мной в такой важный для меня момент. Он будет тренироваться по моему плану. Но это не значит, что мы все время будем делать одно и то же. Ему непросто, он не согласен с решением не включать его в состав сборной на Олимпиаде. Но он сильный человек, и я горжусь тем, как он держится», — заявила Домрачева.

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21 января 43-летний Бьорндален признал, что не заслужил права выступить на Олимпиаде в Пхенчхане. Норвежец извинился перед болельщиками, ожидавшими увидеть его в числе спортсменов на Играх.

15 января стало известно, что Бьорндален не выступит на Олимпиаде в Пхенчхане. Он не сумел попасть в состав сборной Норвегии, показав недостаточно высокие результаты на отборочных соревнованиях. Биатлонист ни разу не попал в число призеров гонок на этапах Кубка мира нынешнего сезона.

Бьорндален — восьмикратный олимпийский чемпион и 20-кратный чемпион мира. Игры в Пхенчхане могли стать для него седьмыми в карьере. Норвежец принимал участие в каждой зимней Олимпиаде с 1994 года.

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