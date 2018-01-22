105-летний любитель виски спустился с отвесной стены на веревке

105-летний британец Джек Рейнольдс (Jack Reynolds) стал одним из самых старых людей в мире, которые совершили скоростной спуск по веревке с отвесной стены (дюльфер). Об этом сообщает издание Metro.

«Мы просто проверяли, справится ли он, — рассказала его младшая дочь, 57-летняя Джейн Гудвин (Jayne Goodwin). — Он выполнил спуск три раза. Не знаю, точно ли он самый старый человек, который сделал дюльфер, но думаю, что это так».

Бывший путевой обходчик увлекся экстремальными развлечениями, когда ему исполнилось 100 лет. В 2017 году Книга рекордов Гиннесса признала его единственным человеком, который прокатился на американских горках в столь почтенном возрасте. Кроме того, он летал на старинном биплане и обливался ледяной водой для участия в Ice Bucket Challenge. На 104-й день рождения долгожитель сделал татуировку: дата рождения и слово «Джеко».

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Гудвин утверждает, что каждое утро ее отец добавляет в свой чай виски, а вечером капает спиртное в лимонад. «Если у нас кто-то простудится или еще что-нибудь, он сразу дает нам виски, — отметила она. — Это его лекарство, и оно его не подводило».

В 2017 году сообщалось, что 101-летний британец Брайсон Уильям Вердун Хейес (Bryson William Verdun Hayes) стал самым пожилым парашютистом в мире.

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