Однорукий пенсионер с ножом дал отпор грабителям

Пенсионер-инвалид, житель одного из поселков Пряжинского района Республики Карелия, сумел дать отпор двоим грабителям, которые ночью проникли к нему в дом. Об этом в понедельник, 22 января, сообщает пресс-служба республиканского управления МВД.

Как отмечается в сообщении, в дом к потерпевшему 81-летнему однорукому инвалиду ворвались двое мужчин и стали избивать жертву. Одного пенсионер узнал — этот человек уже похищал у него деньги и был несколько дней назад отпущен из-под стражи. Хозяин жилья вооружился ножом и нанес удар в грудь одному из мужчин.

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«Тот упал, а его спутник, не обращая внимания на крики пострадавшего приятеля, все равно продолжил искать сбережения старика. Добычей нападавших стали все накопления, хранившиеся в доме, — более 40 тысяч рублей. Сгребая даже мелочь, злоумышленник услышал просьбу хозяина оставить ее на хлеб», — сообщили полицейские.

Стражи порядка по горячим следам задержали одного из подозреваемых, раненого 34-летнего мужчину. Вскоре второй грабитель, ранее судимый 28-летний местный житель, также был задержан. В ходе задержания он отбивался от полицейских ножом. Также выяснилось, что в момент нападения на инвалида оба были пьяны. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ («Грабеж»).

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