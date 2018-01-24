Россия попросила у США сверхтяжелую ракету

«Роскосмос» предложил запускать российский лунный многофункциональный модуль на американской ракете. Такое заявление было сделано на собрании многостороннего координационного совета по разработке международной лунной станции DSG (Deep Space Gateway) в Токио (Япония), пишет Popular Mechanics.

«Россия будет играть важную роль в окончательном проектировании и назначении станции, хотя государственная корпорация запоздала с принятием проекта. Теперь Россия пытается понять свою политическую позицию и уровень технического вклада в DSG», — отметил журналист издания Анатолий Зак. Он добавил, что запаздывание России признали США, ЕС, Канада и Япония.

Перед встречей в Токио глава «Роскосмоса» Игорь Комаров провел в России встречу с экспертами по пилотируемой космонавтике. В РКК «Энергия» предложили создать для DSG многоцелевой модуль, способный одновременно выполнять функции лаборатории, жилого и шлюзового блоков. Ранее разработка подобного изделия не включалась в проект лунной станции.

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Стоимость модуля оценивается более чем в 706 миллионов долларов, запускать его к Луне планируется с помощью американской сверхтяжелой ракеты SLS (Space Launch System). Также рассматривается возможность отправки модуля к спутнику Земли в ходе двух пусков российских тяжелых ракет.

К 2026 году Россия, по данным Popular Mechanics, планирует запустить к Луне пилотируемый корабль «Федерация». После этого «Роскосмос» должен отправить к DSG корабль, предполагающий возможность высадки человека на поверхность Луны.

Российскую делегацию в Токио представлял директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев, который настаивал на применении при сборке DSG «общих интерфейсов», а не «общих стандартов», что означает совместимость модулей станции при одновременной возможности использования собственных инженерных решений в каждом блоке станции.

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Например, НАСА настаивает на работе оборудования DSG при напряжении электрического тока в 120 вольт, что означает необходимость «Роскосмоса» перестроить большую часть своего оборудования с нуля. Кроме того, Россия и США в системах охлаждения используют различные жидкости. Принятие общих стандартов означает, что первая станет покупать компоненты системы у второй.

Заявление о намерениях по DSG «Роскосмос» и НАСА подписали в сентябре 2017 года. В настоящее время у России нет корабля для пилотируемой миссии к спутнику Земли, однако в госкорпорации работают над четырехместной лунной версией корабля «Федерация», околоземная адаптация которого должна заменить «Союзы», а также над сверхтяжелой ракетой на основе создаваемого носителя «Союз-5».

Для лунной программы в США создается пилотируемый корабль Orion и SLS. Единственный полет корабля на околоземной орбите состоялся в декабре 2014 года, испытание связки Orion и SLS в беспилотном режиме запланировано на 2019 год. Сверхтяжелый носитель от Boeing на низкую опорную орбиту способен выводить от 70 до 130 тонн полезной нагрузки. Многоразовый корабль Orion, над которым работают в Lockheed Martin, вмещает до шести астронавтов.

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