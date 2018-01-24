Для российской молодежи предложили ввести туристические льготы

В России могут ввести льготы для путешествующей по стране молодежи. Об этом RT рассказала депутат Госдумы Наталья Кувшинова.

По утверждению депутата, молодым людям необходимо выделять субсидии на оплату проживания в отелях, а также предоставлять льготы на транспорт. Ростуризм и министерство культуры поддержали инициативу, законопроект планируется разработать в течение весенней сессии.

Директор департамента туризма и региональной политики министерства культуры Ольга Ярилова пояснила изданию, что внутренний молодежный туризм является в первую очередь социальным и государство должно поддерживать его на финансовом уровне, приемлемом в современных реалиях.

17 января президент России Владимир Путин заявил, что исторические города могут стать крупными туристическими центрами, если будут развивать собственные конкурентные преимущества, «изюминки».

16 января стало известно, что число россиян, выехавших за границу, увеличилось в 2017 году на 19,8 процента. Общее количество поездок превысило 38 миллионов.

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