Звезда «Пиратов Карибского моря» рассказала о сексуальном насилии в 12 лет

Британская актриса Кая Скоделарио рассказала о том, что пережила сексуальные домогательства. Об этом в четверг, 25 января, сообщает NME.

Скоделарио подчеркнула, что ей бы не хотелось, чтобы эта информация стала определяющей для ее личности. Она добавила, что отклик на ее признание был «замечательным», и что она испытала большое облегчение.

25-летняя артистка заявила, что это произошло, когда ей было 12 лет. «Мне понадобилось 13 лет, чтобы во всем признаться. Он [обидчик] до сих пор находится под защитой "членов семьи" в Бразилии», — отметила Скоделарио.

По словам актрисы, ей помогло то, что многие женщины начали открыто говорить о сексуальном насилии.

Кая Скоделарио наиболее известна по роли Эффи в молодежном сериале «Молокососы». Она также снялась в фильме «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки».

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