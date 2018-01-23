Фильм обвиненного в изнасиловании Коби Брайанта номинировали на «Оскар»

Картина «Дорогой баскетбол» попала в список претендентов на премию «Оскар». Список номинантов огласили в Лос-Анджелесе, трансляция доступна на YouTube.

Ленту номинировали в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм». Картина основана на письме американского баскетболиста Коби Брайанта, в котором он объявил, что уходит из спорта.

В 2003 году Брайанта обвинили в изнасиловании 19-летней девушки. Дело не дошло до суда, так как женщина начала получать угрозы и отказалась свидетельствовать против спортсмена.

В список номинантов не попал Джеймс Франко, получивший «Золотой глобус» за фильм «Горе-творец». Тем не менее его лента значится среди претендентов на премию в категории «Лучший адаптированный сценарий».

10 января Франко обвинили в попытке принуждения к оральному сексу и совращения несовершеннолетней. Это произошло после церемонии вручения премии «Золотой глобус», на которую актер пришел со значком движения Time's Up в защиту жертв домогательств. Еще пять женщин заявили о сексуальной эксплуатации со стороны артиста. На фоне скандала журналисты обнаружили в книге актера инструкцию по совращению юных поклонниц.

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