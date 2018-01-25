Россияне поддержали участие спортсменов в Олимпиаде

Большинство россиян поддержали желание спортсменов из РФ участвовать в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, свидетельствуют данные опроса «Левада-центра».

Три четверти респондентов — 71 процент — хотят, чтобы атлеты поехали в Пхенчхан под олимпийским флагом. Еще 20 процентов опрошенных полагают, что российские спортсмены должны отказаться от Игр. Затруднились ответить 10 процентов участников исследования.

Виновными в допинговом скандале 17 процентов россиян считают тренеров и врачей, которые давали подопечным запрещенные препараты, или самих спортсменов, которые принимали допинг — так ответили 13 процентов.

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Всего в опросе, проведенном с 19 с 23 января, приняли участие 1 600 человек из 137 населенных пунктов России.

В декабре Международный олимпийский комитет отстранил сборную России от ОИ 2018 года за нарушения антидопинговых правил. Выступить в южнокорейском Пхенчхане смогут только спортсмены, доказавшие свою «чистоту». Олимпийское собрание 12 декабря единогласно поддержало решение российских атлетов участвовать в Играх-2018 под олимпийским флагом.

Игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.

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