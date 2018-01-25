Названа стоимость перелета Порошенко в Давос за счет бюджета

Перелет украинской делегации во главе с президентом страны Петром Порошенко на Всемирный экономический форум в Давосе обошелся бюджету страны в 1,65 миллиона гривен (около 3,2 миллиона рублей). Данные были опубликованы на Едином портале использования публичных средств, на публикацию обратила внимание «Страна.ua».

Как отмечается, эту сумму 19 января Государственное управление делами заплатило государственному авиационному предприятию «Украина». Деньги пошли на авиаперевозки украинской делегации по маршруту Киев-Цюрих-Киев.

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«Страна.ua» уточняет, что в заявленную сумму не входят проживание, питание и другие расходы украинской делегации в поездке.

24 января сообщалось, что Порошенко забронировал на время пребывания в Швейцарии президентский номер класса люкс с позолоченными обоями и шелковыми коврами, который можно снять по специальному запросу. Стоимость номера — от 4,5 до 6,6 тысячи евро за ночь.

За день до открытия форума, 22 января, стало известно, что Порошенко занял девятое место в десятке богатейших спикеров форума. Его состояние организаторы оценили в 1,6 миллиарда долларов. Еще одним политиком, попавшим в рейтинг, стал президент США Дональд Трамп, чье состояние оценивается в 4,9 миллиарда долларов. Организаторы определили ему шестое место.

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