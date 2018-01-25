Саакашвили объяснил свое бегство на крышу

Бывший глава Одесской области Украины и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал журналисту Deutsche Welle Тиму Себастиану, зачем в декабре 2017 года забрался на крышу жилого дома, убегая от киевских правоохранителей.

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Журналист спросил Саакашвили, зачем он пообещал объединить все оппозиционные силы против президента Украины Петра Порошенко, а затем угрожал прыгнуть с крыши многоэтажного дома. Саакашвили ответил только на вторую часть вопроса. «Я сказал правоохранителям, что, если они попробуют подойти и надеть на меня наручники, мы все упадем. И это была правда. И они действительно не пытались [подойти]», — сказал политик.

«Я поднялся на крышу, потому что мой телефон глушили. Я должен был позвонить людям. Я должен был подняться на крышу, это было прагматичное решение. Сообщение можно было отправить только на крыше. Так в наши дни работает мобильная связь», — добавил Саакашвили.

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Себастиан назвал тот случай «уличным театром» и отметил, что многие люди уверены в том, что Саакавшили потерял связь с реальностью. Бывший глава Одесской области ответил, что такие утверждения «не про него».

5 декабря сотрудники Службы безопасности Украины пришли в квартиру Саакашвили с обыском. После этого политик сбежал, забрался на крышу восьмиэтажного дома, где и был задержан. Саакашвили усадили в машину и попытались увезти, но его сторонники заблокировали автомобиль и устроили драку с силовиками. 8 декабря политика все же удалось задержать по обвинению в подготовке госпереворота, однако суд освободил его от ареста.

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