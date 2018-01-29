Вьетнамцев возмутили фотографии футболистов сборной с полуголыми моделями

Болельщики и чиновники негативно отреагировали на решение пригласить для сопровождения вьетнамской сборной девушек-моделей, фотографировавшихся с футболистами в бикини. Об этом сообщает вьетнамская газета Soha.

По информации издания, во время полета в самолете сборной Вьетнама оказались полураздетые девушки-модели, которые фотографировались с молодыми игроками. Болельщики в социальных сетях призывали к бойкоту авиакомпании. Вьетнамские чиновники и руководство авиакомпании, в свою очередь, начали служебное расследование, результаты которого будут представлены в ближайшее время.

27 января вьетнамская сборная проиграла в финале молодежного чемпионата Азии, уступив в матче за золото футболистам из Узбекистана со счетом 1:2.

В январе пассажирка малайзийской Air Asia направила руководству авиакомпании жалобу на слишком откровенные наряды стюардесс. По ее словам, короткие юбки и блузки с вырезом оскорбляют клиентов и портят репутацию Малайзии. Также она отметила, что подобную униформу не используют ни в европейских, ни в австралийских, ни в американских авиакомпаниях.

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