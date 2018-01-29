Россияне посмотрят кино и помогут детям

В концертном зале «Барвиха Luxury Village» 31 января состоится благотворительный показ художественного фильма Николая Хомерики «Селфи». Об этом редакции «Ленты.ру» сообщили организаторы мероприятия.

Все средства, вырученные от продажи билетов, пойдут в Благотворительный Фонд Константина Хабенского. Фонд существует с 2008 года и помогает детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга.

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Фильм «Селфи» снят по сценарию писателя Сергея Минаева. Партнером при съемках выступила компания Mercury, обеспечившая ювелирные изделия и одежду для актеров. Ряд сцен снимался в «Барвиха Luxury Village»: в отеле Barvikha Hotel & Spa и концертном зале, расположенном на территории комплекса. В широкий прокат картина выходит 1 февраля.

Компания Mercury основана в 1993 году в Москве. В составе холдинга более 100 магазинов товаров класса люкс, модные универмаги ЦУМ в Москве и ДЛТ в Санкт-Петербурге. Компания является дистрибьютором автомобилей Bentley, Ferrari и мотоциклов Harley-Davidson, а также выпускает ювелирную коллекцию под своим брендом.

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