45-летний Ягр перейдет в собственный хоккейный клуб

Чешский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флэймc» Яромир Ягр намерен перейти в чешскую команду «Кладно». Об этом сообщает TSN.

По информации издания, «Калгари» выставил чеха на драфт отказов. Вследствие этого хоккеист решил продолжить сезон в «Кладно». В этом клубе он начинал профессиональную карьеру, сейчас спортсмен является его совладельцем.

В сентябре 2017 года чех заявил, что если он не подпишет контракт с клубом, выступающим в сильной лиге, то готов сыграть в составе национальной команды на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане.

45-летний Ягр начал профессиональную карьеру в 1988 году в составе «Кладно». Впоследствии чех выступал в нескольких клубах НХЛ, итальянском «Больцано» и омском «Авангарде». В составе «Питтсбург Пингвинс» дважды завоевывал Кубок Стэнли (1991, 1992). Вместе со сборной он выигрывал золото Олимпиады в Нагано в 1998 году и дважды становился чемпионом мира (2005, 2010). Во время Игр-2018 ему исполнится 46 лет.

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