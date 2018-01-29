Россиянам предложили спеть гимн «а капелла» на Олимпиаде

Бизнесмен и вице-президент федерации дзюдо Борис Ротенберг уверен, что болельщики сборной России на Олимпиаде 2018 года исполнят гимн страны, несмотря на запреты Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом Ротенберг сказал «Фонтанке».

«В хоккее, кстати, если они выиграют, будет играть гимн по-любому. Просто они (МОК — прим. "Ленты.ру") сейчас заранее стремятся к тому, чтобы этого не было. А гимн будет. Будут петь болельщики "а капелла". Зато все выучат слова нашего гимна», – считает Ротенберг.

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МОК в декабре отстранил сборную России от Олимпиады-2018. В Играх смогут принять только «чистые» спортсмены. Они выступят под олимпийским флагом и в специальном статусе «Олимпийский атлет из России». Российским атлетам запрещено публично демонстрировать национальные символы страны, в том числе петь гимн.

Позднее были названы условия демонстрации российского флага на Олимпиаде. Отдельным болельщикам или группе фанатов не запрещается брать с собой на Игры флаг страны, даже если ее участие в Играх приостановлено.

Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля.

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