Глава авиакомпании понизил себе зарплату ради женщин

Новый генеральный директор британского лоукостера easyJet Йохан Лундгрен решил понизить себе зарплату, уровняв ее с той, что получала его предшественница Кэролин МакКолл. Такое решение он принял, чтобы избежать гендерного разрыва в оплате труда, сообщает Reuters со ссылкой на заявление перевозчика.

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«Я попросил правление уменьшить мою зарплату, чтобы она соответствовала зарплате Кэролин, когда она работала в easyJet», — сказал Лундгрен. Таким образом его зарплата сократится с 740 тысяч фунтов стерлингов (1,05 миллиона долларов) до 706 тысяч фунтов (998 тысяч долларов).

Лундгрен, который присоединился к команде лоукостера в декабре прошлого года, отметил, что в easyJet стремятся предоставить равные условия оплаты труда и равные возможность как мужчинам, так и женщинам.

По данным компании, в easyJet мужчины в среднем зарабатывают вдвое больше женщин, хотя ставки оплаты у работников обоих полов одинаковы. Причина этого в том, что 94 процента пилотов компании — мужчины, а зарплаты летчиков выше, чем у других сотрудников. В лоукостере отметили, что к 2020 году намерены привлечь на эту должность больше женщин.

Согласно исследованию High Pay Centre, проведенному в прошлом году, мужчины, занимающие руководящие посты в организациях из списка 100 крупнейших британских компаний, в среднем в 2016 году зарабатывали на 77 процентов больше, чем женщины из этого рейтинга. Средняя зарплата мужчин-директоров составила 4,7 миллиона фунтов (6,5 миллиона долларов), женщин — 2,6 миллиона фунтов (3,7 миллиона долларов). Всего в список были включены 94 мужчины и шесть женщин, в том числе Кэролин МакКолл.

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