Матвиенко пообещала не сидеть сложа руки из-за «кремлевского списка»

Российское руководство отрабатывает механизмы защиты бизнеса и конкретных персон, попавших в так называемый кремлевский список Минфина США. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает ТАСС во вторник, 30 января.

«Руководство страны не будет сидеть сложа руки. Мы понимаем угрозы и опасности, которые могут быть после такого рода угроз и санкций, и, безусловно, отрабатываются инструменты и механизмы защиты нашего бизнеса, финансово-экономического сектора, конкретных людей, чтобы минимизировать возможные последствия столь непродуманной американской политики», — отметила спикер верхней палаты парламента.

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В Кремле обнародование такого документа назвали достаточно беспрецедентным событием. «Предстоит проанализировать эту публикацию», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, также попавший в данный перечень.

В «кремлевский список» американского Минфина попали все члены российского правительства, в том числе премьер-министр Дмитрий Медведев, руководство администрации президента, главы ряда государственных корпораций и госбанков, а также бизнесмены, состояние которых превышает один миллиард долларов. Всего в перечне представлены имена 210 человек. Публикация документа не влечет за собой автоматического введения каких-либо санкций.

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