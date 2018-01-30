Названы первые попавшие под реновацию дома

Первое переселение в рамках программы реновации планируется провести уже в феврале этого года. Оно затронет жителей Головинского района и улицы Красных зорь, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

«Всего в течение этого года мы ставим задачу подготовить 24 дома для переселения в рамках программы реновации. Однако сроки и темпы переселения будут определяться позднее, так как это связано с необходимостью соблюдения всех пожеланий жителей сносимых домов», — сказал чиновник.

По его словам, переселение будет вестись в те дома, которые строились городом по другим программам, в частности, силами казенного предприятия «Управление гражданского строительства», а также в рамках программы «Жилище».

По данным агентства, для переселенцев готовы 14 домов на 2,3 тысячи квартир, которые будут переданы под заселение до конца мая. Глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев отмечал, что заселение первой новостройки начнется в феврале по адресу 5-я Парковая улица, дом 62.

Ранее глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев заявил, что благоустройство Москвы планируется на 500 лет вперед.

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