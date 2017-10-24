Названы цели программы реновации в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева газете «Ведомости» сообщил, что программа реновации жилищного фонда в российской столице повысит предложение на рынке жилья, что, в свою очередь, даст возможность москвичам улучшить свои жилищные условия.

«Когда мы говорим о программе реновации, то это не только для того, чтобы переселить людей из ветхих хрущевок, но и чтобы дать возможность приобрести новое жилье тем, кто живет в этих районах и испытывает необходимость в улучшении жилищных условий», — сказал градоначальник.

Также Собянин ответил на вопрос, является ли загрузка строительного комплекса города одной из целей реновации. «Мне все равно, как будет загружен строительный комплекс. Это рыночная ниша, и если есть спрос на его продукцию — он растет, нет спроса — не растет. Искусственно чего-то там делать мы не будем», — сказал мэр Москвы.

«Мы как строили восемь-девять миллионов квадратных метров недвижимости, так и строим. Ничего трагического не происходит, никакой нужды кого-то загружать нет. Реновация — это чисто социальный проект, отклик на требования граждан, которые живут в ветшающем или предаварийном жилье», — добавил Собянин.

В феврале президент России Владимир Путин поручил Собянину провести реновацию ветхого жилья. Мэр во время их разговора отметил, что под программу попадает около 25 миллионов квадратных метров площади, на которых проживают 1,6 миллиона человек.

На следующий день Собянин возглавил штаб по сносу пятиэтажек и заявил, что в новых домах, которые предоставят жильцам вместо снесенных, будут более просторные квартиры.