Сатанисты с вилами взяли под контроль шоссе в Аризоне

В американском штате Аризона сатанисты стали спонсорами участка шоссе, который связывает города Финикс и Тусон. Об этом сообщает издание Huffington Post.

Местное отделение организации «Храм сатаны» обратилось в министерство транспорта Аризоны и предложило взять под свою ответственность поддержание порядка на шоссе I-10. Власти штата не возражали.

После оформления соответствующих бумаг и уплаты взноса «Храм сатаны» занялся уборкой шоссе. На сайте организации выложены фотографии с одного из ее субботников. На снимках сатанисты с вилами в руках собирают мусор в черные пластиковые мешки.

На обочине был установлен специальный знак, который уведомляет проезжающих водителей, что «Храм сатаны» выступает спонсором этого участка шоссе.

«Здесь мы на деле показывает, что сатанизм — это законная религия, несмотря на то, что она нетеистическая», — заявил один из основателей аризонского отделения Стю де Хаан (Stu de Haan).

«Храм сатаны» — американская политическая организация, созданная в 2014 году для борьбы за отделение церкви от государства, социальную справедливость и равенство. Вопреки названию, ее члены не верят в оккультизм и не поклоняются дьяволу.

В 2017 году «Храм Сатаны» разместил рекламный щит, критикующий телесные наказания в американских школах. В 2016 году организация осудила новые правила обращения с останками человеческих эмбрионов в Техасе, которые привели к повышению стоимости абортов.

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