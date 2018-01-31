В крупной аварии под Ростовом-на-Дону погибли четверо

В результате ДТП с рейсовым автобусом в Ростовской области погибли четверо человек, пострадали — четырнадцать, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУМВД России по области.

Среди погибших — один ребенок. Всего в салоне находились 31 пассажир и два водителя.

Авария с участием рейсового автобуса King Long произошла около 04:00 по московскому времени на 318-м километре автодороги М-21 в Белокалитвинском районе Ростовской области. Автобус ехал по маршруту Саратов-Ростов. Всего в автобусе находились 31 пассажир и два водителя.

Идет доследственная проверка. По предварительным данным, 50-летний водитель автобуса не справился с управлением и допустил опрокидывание в кювет. К месту ДТП из Ростова-на-Дону направлены психологи МЧС России.

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