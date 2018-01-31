Россия испытала замену украинской «Сатане»

На 1-м Государственном испытательном космодроме в городе Мирный построены объекты для проведения бросковых испытаний перспективного ракетного комплекса стационарного базирования, сообщает Минобороны России.

Как отмечает РИА Новости, в пресс-релизе военного ведомства, посвященном приемке военной продукции в 2017 году, речь идет об испытаниях жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 «Сармат».

В октябре 2017 года сообщалось, что Минобороны России до конца 2017 года планировало провести на космодроме Плесецк два бросковых испытания «Сармат». В ходе них проверяется выход ракеты из шахты.

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В декабре того же года «Московский комсомолец» сообщил, что на космодроме Плесецк в Архангельской области успешно прошло первое бросковое испытание «Сармата». Отмечалось, что шахтная пусковая установка и ракета отработали штатно, а ракета пролетела несколько десятков километров и упала в пределах полигона.

Новейшую ракету тяжелого класса РС-28 «Сармат» планируется принять на вооружение в 2019-2020 годах. ОКР по проекту начались в 2011 году, создаваемая ракета сменит разработанный и производимый в УССР комплекс «Воевода» («Сатана»). Стартовая масса ракеты составит менее 110 тонн, дальность превысит 11 тысяч километров, МБР будет нести 10-15 разделяемых боеголовок мощностью до 750 килотонн каждая.

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