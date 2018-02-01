Канадец ввез в страну десятки пистолетов через библиотеку

Канадец признал вину в контрабанде оружия из США на территорию своей страны через библиотеку. Об этом говорится в сообщении министерства юстиции американского штата Вермонт.

Житель провинции Квебек Алексис Влачос (Alexis Vlachos) и его американские сообщники Аннет Векслер (Annette Wexler) и Джейми Руиз (Jaime Ruiz) разработали схему, которая помогала им незаметно переправлять пистолеты. В частности, оружие они прятали в библиотеке Хаскелл, которая находится ровно на границе Канады и США.

Векслер и Руиз заходили в здание с американской стороны в штате Вермонт. Они прятали товар в мусорных корзинах в туалете библиотеки. Затем канадец забирал пистолеты и проносил их на территорию провинции Квебек. Там он их нелегально распространял.

Преступники приобретали товар в лицензированных магазинах штата Флорида. Всего группа вывезла из США по меньшей мере 104 пистолета в 2010-2011 годах.

Влачоса обвинили в контрабанде еще в 2015-м, но для того, чтобы доставить его в американский суд, потребовалось два года. 29 января 2018-го его признали виновным. Ему грозит 20 лет лишения свободы, вердикт должны огласить в мае.

Векслер признали виновной в контрабанде оружия еще 2017-м, однако ей зачли время, проведенное под арестом, и назначили испытательный срок в два года. С Руиза обвинения сняли, так как он умер от болезни во время следствия.

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