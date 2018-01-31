Россияне устроили семейный бизнес по контрабанде африканских нелегалов в Европу

Суд в Финляндии вынес приговор семье россиян, занимавшейся переправкой нелегальных мигрантов. Об этом сообщили РИА Новости в российском посольстве.

«Отец семьи получил пять лет тюрьмы, его дочь — три с половиной года заключения, а несовершеннолетний сын — два года условно», — отметил заведующий консульским отделом Александр Зеленов.

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Финские пограничники обнаружили 17 нелегальных мигрантов из Африки и Ближнего Востока при осмотре российской яхты, прибывшей в города Лаппеенранта 6 июня прошлого года. Тогда же судно конфисковали.

В ходе расследования выяснилось, что семья контрабандистов входила в состав международной преступной группировки. Всего осужденные нелегально переправили в Финляндию по Сайменскому каналу более 70 человек, заработав на этом 125 тысяч долларов.

В посольстве отметили, что планов обжаловать решение финского суда у россиян нет. От контактов с консульством все они, кроме получившего условное наказание 16-летнего фигуранта, отказались. Решается вопрос о переправке его в Санкт-Петербург, где живет мать молодого человека.

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